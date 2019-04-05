События

16:05 05.04.2019

В селе под Харьковом в местного жителя бросили ручную гранату

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В селе под Харьковом в местного жителя бросили ручную гранату

Полиция предпринимает меры по установлению личности неизвестного, который взорвал гранату в с.Малая Рогань Харьковского района Харьковской области.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, об инциденте сообщил 34-летний местный житель. "Он сообщил, что ... во время ссоры неизвестный бросил в его сторону гранату. Мужчина успел забежать за дом, когда боеприпас взорвался", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.15 п.5 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #граната #украина #полиция #харьковская_область
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