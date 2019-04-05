Порошенко принял участие в испытаниях нового украинского комплекса крылатых ракет "Нептун"

Президент Украины, верховный главнокомандующий Петр Порошенко принял участие в испытаниях новейшей украинской разработки комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских и береговых целей "Нептун" и заявил, что эти ракеты в ближайшее время будут поставлены в части Военно-морских сил и сухопутных войск.

"Сегодня на полигоне в Одесской области проходит одно из завершающих испытаний новой крылатой ракеты, которая будет поставлена на вооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Это ракета противокорабельная, ракета береговой охраны, ракета, которая может использоваться и Сухопутными силами Украины", - сказал президент перед испытаниями ракеты (видео обнародовано на его странице в Фейсбуке).

По его словам, огромный вклад – в возможности увеличения радиуса действия ракеты, в использовании высокоточного вооружения, более мощной боевой части. "Сегодня это всё – достижение оборонного комплекса Украины, достижение КБ "Луч", достижение нашего ІТ-сектора, который разрабатывает бронетехнику", - добавил П.Порошенко.

Он также отметил, что участие в данных испытаниях курсантов будет способствовать тому, чтобы чрезвычайно сократить период, что позволит боевое использование в случае распространения агрессии против Украины со стороны противника.

Президент подчеркнул, что сегодня противник пытался препятствовать испытаниям украинских ракет. "Пытается закрыть небо. Использует средства радиоэлектронной борьбы, пытается помешать нашим испытаниям. Но это создает реальные условия боевого применения указанных ракет. Никаких смягченных условий", - добавил он.

П.Порошенко заявил о готовности завершить испытания. "По моему приказу в чрезвычайно короткие сроки поставить на вооружение и вооружить части ВМС и Сухопутных войск для того, чтобы увеличить потенциал, эффективность боевого применения ВСУ", - подчеркнул он.

"Я убежден, что сегодня испытания пройдут успешно", - сказал президент.

На видео были продемонстрированы испытания ракеты.

Кроме того, П.Порошенко отметил, что на испытания ракетного комплекса приглашены военные атташе стран-партнеров Украины.

По информации пресс-службы главы государства, очередной этап испытания на государственном испытательном полигоне ВСУ прошел успешно. Группа кораблей из 11 судов Военно-морских сил обеспечивала безопасность стрельб в акватории Черного моря.