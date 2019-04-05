Глава СБУ и ряд правозащитных организаций договорились о сотрудничестве

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и несколько правозащитных организаций (представительство Freedom House Ukraine, общественные организации "Украинский институт по правам человека" и "Экспертный центр по правам человека", а также благотворительный фонд "Восток-СОС") подписали в Киеве меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-центр СБУ, меморандум предусматривает консолидацию усилий для обеспечения эффективного предупреждения нарушений прав и свобод человека в сфере деятельности СБУ через налаживание действенного демократического гражданского контроля. Кроме того, будут созданы платформы для взаимодействия на региональном уровне в рамках пилотного проекта, в частности, в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Херсонской и Львовской областях.

"Соблюдение баланса между обеспечением прав человека и правом общества на безопасность является первоочередной задачей институтов безопасности. Усиление институциональных возможностей благодаря совершенствованию и развитию конструктивного диалога с гражданским обществом и международными правозащитными организациями для нас особенно важно в контексте преобразования СБУ в современную европейскую спецслужбу", - отметил В.Грицак.

В рамках взаимодействия планируется проведение совместных мероприятий, направленных на повышение уровня осведомленности сотрудников СБУ, членов общественных советов и представителей общественных объединений по вопросам обеспечения прав и свобод человека в деятельности органов безопасности, выяснение и решение конкретных вопросов в этой сфере, а также по вопросам особенностей организации и обеспечения демократического гражданского контроля за деятельностью СБУ.