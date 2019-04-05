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13:20 05.04.2019

Боевики 3 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток

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Боевики 3 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в пятницу осуществили три прицельных обстрела позиций операции объединенных сил, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"С начала суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три обстрела со стороны российско-оккупационных войск, все произошли на Донецком направлении", - сказал А.Мотузяник на брифинге в Киеве.

Так, в 06:18 боевики применили огонь минометов 120-го калибра, с расходом 13 боеприпасов, в направлении села Водяное Новоазовского района Донецкой области..

Кроме того, со стороны села Саханка боевики выпустили две мины 120-го калибра и обстреляли позиции украинских военных из пулеметов на подступах к Лебединскому.

Также неподалеку населенного пункта Павлополь зафиксирован вражеский огонь с боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь в рядах украинских защитников нет, ситуация находится под полным контролем подразделений Вооруженных Сил Украины", - подытожил А.Мотузяник.

Теги: #оос #боевики #россия #украина #обстрел
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