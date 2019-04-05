Украина и НАТО будут укреплять военное присутствие в Черном море и проводить учения независимо от мнения РФ

Украина и НАТО будут проводить совместные действия по укреплению военного присутствия в регионе Черного моря, а также осуществлять наблюдение за свободой судоходства через Керченский пролив независимо от мнения РФ, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"НАТО не будет спрашивать Россию, что можно нам совместно делать, и что мы должны мы делать в Черном море. Мы просто будем это делать. Никто не будет спрашивать и говорить, что возможно, а что нет... Никто не будет спрашивать для того, чтобы вести наблюдение с моря, с воздуха и космоса, укрепления военного присутствия или учений", - сказал министр журналистам в пятницу в Киеве.

По словам П.Климкина, пакет включает в себя и военное присутствие, поддержка береговой охраны и военно-морских сил, а также наблюдение.