События

12:16 05.04.2019

В Украине потеплеет, небольшие дожди пройдут только на западе страны

1 мин читать
В Украине потеплеет, небольшие дожди пройдут только на западе страны

В ближайшие сутки, 6 апреля, с Центральной Европы на территорию Украины начнет перемещаться более теплый воздух, вследствие чего температура еще немного повысится, особенно днем; в большинстве областей сохранится сухая погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу в большинстве областей Украины без осадков, лишь на Закарпатье и Карпатах днем дождь. Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 12-17° тепла; на Закарпатье ночью 4-9° тепла, днем 18-20°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 14-16°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве 6 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 24,7 градусов тепла в 1968 году, а самая низкая – ночью на отметке 6,6 градусов мороза в 1942 году.

В воскресенье, 7 апреля, в западной части Украины - небольшой дождь, в Карпатах и на Закарпатье - умеренный дождь, на остальной территории - без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на севере Левобережья до 2° мороза, днем 12-17° тепла; на Закарпатье ночью 5-10° тепла, днем 16-21°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 14-16°.

Теги: #погода #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:14 05.04.2019
Украина и НАТО будут укреплять военное присутствие в Черном море и проводить учения независимо от мнения РФ

Украина и НАТО будут укреплять военное присутствие в Черном море и проводить учения независимо от мнения РФ

13:07 05.04.2019
В ЦИК прогнозируют, что предварительно смогут установить результаты первого тура выборов президента в воскресенье

В ЦИК прогнозируют, что предварительно смогут установить результаты первого тура выборов президента в воскресенье

12:56 05.04.2019
Главы МИД стран G7 обсудят агрессию РФ против Украины 5-6 апреля

Главы МИД стран G7 обсудят агрессию РФ против Украины 5-6 апреля

12:25 05.04.2019
Омелян попросил ВБ проанализировать процедуру закупок "Укрзализныци"

Омелян попросил ВБ проанализировать процедуру закупок "Укрзализныци"

12:23 05.04.2019
ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019г до 2,7% с 2,9%

ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019г до 2,7% с 2,9%

11:03 05.04.2019
НСК "Олимпийский" еще не получал запросов на проведение дебатов между кандидатами на пост президента – замгендиректора

НСК "Олимпийский" еще не получал запросов на проведение дебатов между кандидатами на пост президента – замгендиректора

10:40 05.04.2019
Порошенко считает необходимым ввести сдачу анализов для кандидатов на пост президента на предмет отсутствия алкогольной и наркотической зависимости

Порошенко считает необходимым ввести сдачу анализов для кандидатов на пост президента на предмет отсутствия алкогольной и наркотической зависимости

10:33 05.04.2019
Быстрый тест показал отсутствие психоактивных веществ в организме Порошенко

Быстрый тест показал отсутствие психоактивных веществ в организме Порошенко

10:00 05.04.2019
Порошенко: Желательно, чтобы дебаты прошли в несколько этапов

Порошенко: Желательно, чтобы дебаты прошли в несколько этапов

09:54 05.04.2019
Порошенко считает неуважением к Тимошенко и ее избирателям приглашение стать ведущей дебатов

Порошенко считает неуважением к Тимошенко и ее избирателям приглашение стать ведущей дебатов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики - штаб Порошенко

Любая агитация, в том числе дебаты за счет избирательных фондов, запрещена до установления результатов выборов в 1-м туре – ЦИК

Союзники по НАТО договорились на Вашингтонской юбилейной встрече о пакете мер для Украины и Грузии для обеспечения безопасности в Черном море

НОТУ готово провести дебаты на стадионе, если этот вопрос урегулирует ЦИК

УПЦ (МП) призывает патриарха Варфоломея отозвать Томос об автокефалии ПЦУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Мик Джаггер успешно перенес операцию на сердце

В Южной Корее объявлен режим ЧС в связи с пожарами, эвакуировано более 4 тыс. человек, есть жертвы

Военнослужащие ОС задержали боевика при попытке зайти в тыл украинских позиций на Донецком направлении

МИД: фабрикации политически мотивированных дел против граждан Украины остаются одной из ключевых репрессивных практик российских оккупантов на Крымском полуострове

Боевики НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский военный – штаб ООС

В Днепропетровской области на взятке задержан заместитель военного комиссара – прокуратура

Трамп назвал кандидата на пост главы управления по делам малого бизнеса США

Мужчина, который вблизи общественного туалета нападал на женщин, направлен на принудительное лечение – прокуратура

Взрыв произошел на нефтепроводе в венесуэльском штате Ансоатеги

Президент Эстонии предложит лидеру партии Реформ сформировать новое правительство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА