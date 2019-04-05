События

11:16 05.04.2019

Мик Джаггер успешно перенес операцию на сердце

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Мик Джаггер успешно перенес операцию на сердце

Вокалист британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер успешно перенес операцию на сердце, сообщает журнал Billboard со ссылкой на источники.

Операция на сердечном клапане прошла в Нью-Йорке, сейчас артист восстанавливается после процедуры и чувствует себя хорошо, отмечает журнал.

По данным издания, для восстановления после операции артисту необходимо от четырех до пяти дней. Кроме того, ему понадобится некоторый период времени перед тем, как вернуться на сцену.

В прошлую субботу в официальном аккаунте The Rolling Stones появилось сообщение о переносе дат концертов, запланированных в рамках тура группы в США и Канаде. Группа сообщила, что М.Джаггер вынужден отказаться от тура по рекомендации врачей.

В рамках тура по США и Канаде No Filter Stones у группы было запланировано 17 концертов. Фанатов, купивших билеты на концерты, призвали сохранить их, так как концерты перенесут на более позднюю дату.

Теги: #мик_джаггер #операция
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