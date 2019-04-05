События

09:10 05.04.2019

Военнослужащие ОС задержали боевика при попытке зайти в тыл украинских позиций на Донецком направлении

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Военнослужащие ОС задержали боевика при попытке зайти в тыл украинских позиций на Донецком направлении

Военнослужащие объединенных сил этой ночью задержали боевика при попытке разведывательной группы зайти в тыл украинских позиций на Донецком направлении.

Как сообщается на странице операции объединенных сил, разведывательная группа противника предприняла попытку зайти в тыл на Донецком направлении в пятницу около 01.00.

"Хорошо организованная боевая служба на переднем крае и усиленная бдительность наших бойцов, несущих службу на наблюдательных постах, позволили разоблачить намерения противника. В ходе короткого боя враг отступил, наши военнослужащие взяли в плен боевика российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Задержанный - Юрий С., рядовой 100-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08826). Его допрашивают сотрудники соответствующих органов из состава объединенных сил.

Теги: #боевики #задержание #россия #украина #оос #донбасс
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