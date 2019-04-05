События

07:36 05.04.2019

МИД: фабрикации политически мотивированных дел против граждан Украины остаются одной из ключевых репрессивных практик российских оккупантов на Крымском полуострове

2 мин читать
МИД: фабрикации политически мотивированных дел против граждан Украины остаются одной из ключевых репрессивных практик российских оккупантов на Крымском полуострове

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи приговором оккупационного "суда" в Севастополе гражданам Украины Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, сообщает пресс-служба  министерства иностранных дел Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением оккупационного "суда" в Севастополе об осуждении граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова к 14 годам лишения свободы по откровенно сфабрикованным обвинениям в "подготовке диверсий" и "хранении оружия" на территории временно оккупированного Россией полуострова" – говорится в сообщении, на официальном сайте МИД Украины в четверг вечером.

В украинском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что "фабрикации политически мотивированных дел против граждан Украины остается одной из ключевых репрессивных практик российских оккупантов на Крымском полуострове, имеющих целью запугивания местных жителей и подавления любой формы несогласия с незаконной оккупацией украинской территории".

Украина продолжает применять все возможные политико-дипломатические рычаги для освобождения незаконно удерживаемых и осужденных по политическим мотивам на территории Российской Федерации и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.. Севастополя граждан Украины.

"Призываем международное сообщество усилить политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения грубых нарушений Россией прав человека и освобождения Владимира Дудки, Алексея Бессарабова и других незаконно осужденных граждан Украины" – подытожили в МИД.

Как сообщалось, Федеральная служба безопасности 9 ноября 2016 года заявила о задержании Дмитрия Штыбликова, А.Бессарабова и В.Дудки, назвав их участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки министерства обороны Украины, планировавшими диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма.

По данным российской спецслужбы, у севастопольцев изъяли оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, а также карты-схемы объектов предполагаемых диверсий.

Минобороны Украины отрицает, что арестованные являются его сотрудниками.

Теги: #заявление #украина #приговор #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:15 05.04.2019
Боевики НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский военный – штаб ООС

Боевики НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский военный – штаб ООС

06:54 05.04.2019
В Днепропетровской области на взятке задержан заместитель военного комиссара – прокуратура

В Днепропетровской области на взятке задержан заместитель военного комиссара – прокуратура

04:33 05.04.2019
Мужчина, который вблизи общественного туалета нападал на женщин, направлен на принудительное лечение – прокуратура

Мужчина, который вблизи общественного туалета нападал на женщин, направлен на принудительное лечение – прокуратура

01:03 05.04.2019
Порошенко записал новое видеобращение к Зеленскому

Порошенко записал новое видеобращение к Зеленскому

00:17 05.04.2019
Замминистра юстиции подал свою кандидатуру на конкурс на должность главы Госналоговой службы

Замминистра юстиции подал свою кандидатуру на конкурс на должность главы Госналоговой службы

00:12 05.04.2019
На фоне отсутствия массовых нарушений в первом туре выборов имели место "аномальные участки" – Аваков

На фоне отсутствия массовых нарушений в первом туре выборов имели место "аномальные участки" – Аваков

23:55 04.04.2019
Зеленский на дебатах хочет услышать людей и ответить на их вопросы – советник

Зеленский на дебатах хочет услышать людей и ответить на их вопросы – советник

23:50 04.04.2019
По делу о подкупе избирателей в Василькове Киевской области допрашивается местная власть, подозрения пока не вручены - глава МВД

По делу о подкупе избирателей в Василькове Киевской области допрашивается местная власть, подозрения пока не вручены - глава МВД

23:35 04.04.2019
Аваков не видит угроз от радикальных сил во втором туре выборов

Аваков не видит угроз от радикальных сил во втором туре выборов

23:11 04.04.2019
Глава МВД: мы обеспечим безопасность на дебатах и во втором туре выборов

Глава МВД: мы обеспечим безопасность на дебатах и во втором туре выборов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики - штаб Порошенко

Любая агитация, в том числе дебаты за счет избирательных фондов, запрещена до установления результатов выборов в 1-м туре – ЦИК

Союзники по НАТО договорились на Вашингтонской юбилейной встрече о пакете мер для Украины и Грузии для обеспечения безопасности в Черном море

НОТУ готово провести дебаты на стадионе, если этот вопрос урегулирует ЦИК

УПЦ (МП) призывает патриарха Варфоломея отозвать Томос об автокефалии ПЦУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп назвал кандидата на пост главы управления по делам малого бизнеса США

Взрыв произошел на нефтепроводе в венесуэльском штате Ансоатеги

Президент Эстонии предложит лидеру партии Реформ сформировать новое правительство

НАТО нужно достаточно финансирования для реагирования на множество вызовов - Помпео

США тщательно наблюдают за ситуацией в Ливии – Помпео

Столтенберг: опасно считать, что желание Украины и Грузии стать членами НАТО является провокацией против России, это то же самое, что принять мировой порядок, в котором правит сильный

Власти Харькова заново начали процедуру утверждения тарифов на проезд в горэлектротранспорте

ЦИК приняла протоколы уже от 188 окружкомов из 199

Порошенко посетил на НСК "Олимпийский" тренировку военных, готовящихся к Invictus Games

Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики - штаб Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА