МИД: фабрикации политически мотивированных дел против граждан Украины остаются одной из ключевых репрессивных практик российских оккупантов на Крымском полуострове

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи приговором оккупационного "суда" в Севастополе гражданам Украины Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением оккупационного "суда" в Севастополе об осуждении граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова к 14 годам лишения свободы по откровенно сфабрикованным обвинениям в "подготовке диверсий" и "хранении оружия" на территории временно оккупированного Россией полуострова" – говорится в сообщении, на официальном сайте МИД Украины в четверг вечером.

В украинском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что "фабрикации политически мотивированных дел против граждан Украины остается одной из ключевых репрессивных практик российских оккупантов на Крымском полуострове, имеющих целью запугивания местных жителей и подавления любой формы несогласия с незаконной оккупацией украинской территории".

Украина продолжает применять все возможные политико-дипломатические рычаги для освобождения незаконно удерживаемых и осужденных по политическим мотивам на территории Российской Федерации и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.. Севастополя граждан Украины.

"Призываем международное сообщество усилить политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения грубых нарушений Россией прав человека и освобождения Владимира Дудки, Алексея Бессарабова и других незаконно осужденных граждан Украины" – подытожили в МИД.

Как сообщалось, Федеральная служба безопасности 9 ноября 2016 года заявила о задержании Дмитрия Штыбликова, А.Бессарабова и В.Дудки, назвав их участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки министерства обороны Украины, планировавшими диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма.

По данным российской спецслужбы, у севастопольцев изъяли оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, а также карты-схемы объектов предполагаемых диверсий.

Минобороны Украины отрицает, что арестованные являются его сотрудниками.