События

07:15 05.04.2019

Боевики НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский военный – штаб ООС

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Боевики НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский военный – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 10 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"10 апреля российско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом восемь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 33 боеприпасов калибром 152, 122, 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск девять раз: трижды, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское; дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у города Авдеевка; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Пески; со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около поселка городского типа Талаковка; из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Павлополь; из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов - возле села Новоселовка вторая" - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подвергся населенный пункт Новотошковское.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, четверо боевиков НВФ уничтожены и двое получили ранения. Также огнем уничтожена одна единица военной техники боевиков.

Теги: #оос #сводка #украина
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