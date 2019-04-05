В Днепропетровской области на взятке задержан заместитель военного комиссара – прокуратура

Во время получения неправомерной выгоды в сумме 8000 грн. задержан заместитель военного комиссара одного из городов Днепропетровской области, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Заместитель военного комиссара одного из городов Днепропетровской области за непризов гражданина на срочную военную службу весной 2019 года, требовал от него неправомерную выгоду в виде товарно-материальных ценностей на общую сумму 8000 гривен" – говорится в сообщении, на сайте прокуратуры Южного региона Украины в четверг вечером.

После получения указанной суммы взятки должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Сейчас продолжаются процессуальные и следственные действия" – отметили в прокуратуре.