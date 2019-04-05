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04:33 05.04.2019

Мужчина, который вблизи общественного туалета нападал на женщин, направлен на принудительное лечение – прокуратура

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Чернобыльским отделом Броварской местной прокуратуры направлено в суд ходатайство о применении принудительного лечения к 22 –х летнему мужчине, нападавшему на женщин с целью ограбления, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Чернобыльским отделом Броварской местной прокуратуры направлено в суд ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 22 - летнего мужчины, подозреваемого по ч. 1 ст. 187 УК Украины, то есть в нападении с целью завладения чужим имуществом, соединенного с угрозой применением насилия" – говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Киевской области в четверг вечером.

Указанный гражданин в пгт. Иванков Иванковского района Киевской области, находясь вблизи общественного туалета возле дома культуры ждал пока туда подойдут пострадавшие женщины чтобы завладеть их вещами.

"В одном случае дождался момента, когда потерпевшая достанет из кармана мобильный телефон, выхватил его и убежал. В остальном - надев на лицо одноразовую медицинскую маску, достал из кармана предмет внешне похожий на пистолет и совершил нападение на потерпевшую. При этом он потребовал от неё отдать ему наличные денежные средства и ценные вещи. Поняв, что потерпевшая при себе ценных вещей и денег не имеет, с места происшествия скрылся" – отметили в полиции.

Во время досудебного расследования установлено, что подозреваемый страдает психическим заболеванием и не способен отдавать отчет в своих действиях.

"Прокуратура просила суд применить к мужчине средства медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением" – подытожили в прокуратуре.

Теги: #киев #пркуратура #украина #лечение
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