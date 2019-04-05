События

01:03 05.04.2019

Порошенко записал новое видеобращение к Зеленскому

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Порошенко записал новое видеобращение к Зеленскому

 Действующий президент Украины Петр Порошенко записал новое видеобращение, к кандидату в президенты  Украины Владимиру Зеленскому и призвал своего соперника, не бояться, и придти на дебаты.

"Владимир Александрович, не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это - некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду!" – говорится в сообщении, на официальной странице П.Порошенко в соцсети Фейсбук.

По словам П. Порошенко "За свою жизнь я принимал вызов не только от политических оппонентов, но и от сильных врагов. Смотрел в их глаза и не отводил взгляд".

"Дебаты – это нормальная политическая традиция" – подытожил П. Порошенко.

Теги: #президент #заявление #украина
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