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00:12 05.04.2019

На фоне отсутствия массовых нарушений в первом туре выборов имели место "аномальные участки" – Аваков

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На фоне отсутствия массовых нарушений в первом туре выборов имели место "аномальные участки" – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет о наличии избирательных учатсков, на которых во время первого тура голосования на президентских выборах сработали схемы "каруселей" и массовый вброс бюллетеней.

"Есть элементы сетки по стране, где кандидаты платили за голоса... Где-то их поймали с деньгами и списками, а где-то эта ситуация прошла. И мы видим сейчас по результатам голосования так называемые аномальные участки, когда два участка в двадцати метрах друг от друга дают разницу за одного из кандидатов в плюс 30%", рассказал министр в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

По его словам, это касается в основном участков в Донецкой области.

"Мы зафиксировали несколько ситуаций, когда бюллетени вбрасывались пачкой, люди задерживались", сказал он. Также, как отметил А.Аваков, были случаи, когда люди вбрасывали несколько бюллетеней и были случаи, когда людям выдавали бюллетени по фальшивым документам.

"По этому поводу есть достаточно много уголовных производств. С одной стороны я вам говорю, что выборы прошли спокойно и хорошо, а с другой стороны у нас за день голосования 60 уголовных производств, из них 42 - покупка голосов", - подытожил глава МВД.

Теги: #нарушения #министр #украина #выборы
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