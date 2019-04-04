События

23:50 04.04.2019

По делу о подкупе избирателей в Василькове Киевской области допрашивается местная власть, подозрения пока не вручены - глава МВД

1 мин читать
По делу о подкупе избирателей в Василькове Киевской области допрашивается местная власть, подозрения пока не вручены - глава МВД

В рамках расследования уголовного производства о подкупе избирателей по программе "Турбота" в Василькове Киевской области допрашиваются руководители местной власти, о конкретных подозрениях пока речь не идёт.

"Как раз сегодня проходили активные следственные действия в Василькове, у нас, к сожалению, допрашивается по этому делу 1,5 тысячи человек. Сегодня проходили допросы и уточнения ситуации в отделе социального обеспечения. Речь шла о том, что допрашивались и ещё будут допрашиваться мэр города, секретарь совета", - рассказал министр в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", комментируя информацию о том, почему по данному делу нет задержанных и никому не выдвинуты подозрения.

Он добавил: "Думаю, это не слишком хороший фон для местной власти. И вопрос, пойдут ли они дальше по этой схеме, не заключается в том, получат ли они подозрение до или после второго тура. А я думаю, что ни один здравый человек при таких обстоятельствах не продолжит такой своей деятельности".

Теги: #киевская #министр #избиратели #украина #подкуп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:03 05.04.2019
Порошенко записал новое видеобращение к Зеленскому

Порошенко записал новое видеобращение к Зеленскому

00:17 05.04.2019
Замминистра юстиции подал свою кандидатуру на конкурс на должность главы Госналоговой службы

Замминистра юстиции подал свою кандидатуру на конкурс на должность главы Госналоговой службы

00:12 05.04.2019
На фоне отсутствия массовых нарушений в первом туре выборов имели место "аномальные участки" – Аваков

На фоне отсутствия массовых нарушений в первом туре выборов имели место "аномальные участки" – Аваков

23:55 04.04.2019
Зеленский на дебатах хочет услышать людей и ответить на их вопросы – советник

Зеленский на дебатах хочет услышать людей и ответить на их вопросы – советник

23:35 04.04.2019
Аваков не видит угроз от радикальных сил во втором туре выборов

Аваков не видит угроз от радикальных сил во втором туре выборов

23:11 04.04.2019
Глава МВД: мы обеспечим безопасность на дебатах и во втором туре выборов

Глава МВД: мы обеспечим безопасность на дебатах и во втором туре выборов

21:50 04.04.2019
Столтенберг: опасно считать, что желание Украины и Грузии стать членами НАТО является провокацией против России, это то же самое, что принять мировой порядок, в котором правит сильный

Столтенберг: опасно считать, что желание Украины и Грузии стать членами НАТО является провокацией против России, это то же самое, что принять мировой порядок, в котором правит сильный

18:57 04.04.2019
Пограничники не пустили в Украину из РФ партию книг с антиукараинской пропагандой

Пограничники не пустили в Украину из РФ партию книг с антиукараинской пропагандой

18:48 04.04.2019
Зеленский предложил Тимошенко быть гарантом честных правил дебатов с Порошенко – ждет ответа в течение 24 часов

Зеленский предложил Тимошенко быть гарантом честных правил дебатов с Порошенко – ждет ответа в течение 24 часов

18:45 04.04.2019
Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики - штаб Порошенко

Любая агитация, в том числе дебаты за счет избирательных фондов, запрещена до установления результатов выборов в 1-м туре – ЦИК

Союзники по НАТО договорились на Вашингтонской юбилейной встрече о пакете мер для Украины и Грузии для обеспечения безопасности в Черном море

НОТУ готово провести дебаты на стадионе, если этот вопрос урегулирует ЦИК

УПЦ (МП) призывает патриарха Варфоломея отозвать Томос об автокефалии ПЦУ

ПОСЛЕДНЕЕ

НАТО нужно достаточно финансирования для реагирования на множество вызовов - Помпео

США тщательно наблюдают за ситуацией в Ливии – Помпео

Власти Харькова заново начали процедуру утверждения тарифов на проезд в горэлектротранспорте

ЦИК приняла протоколы уже от 188 окружкомов из 199

Порошенко посетил на НСК "Олимпийский" тренировку военных, готовящихся к Invictus Games

Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики - штаб Порошенко

В Хмельницком более 20 детей попали в больницу с отравлением, вероятно, продукцией молочной кухни

Гриценко: Больше в президенты не пойду

Дебаты между кандидатами должны проходить в студии Общественного вещателя, с его модератором и по его правилам – Аласания

Любая агитация, в том числе дебаты за счет избирательных фондов, запрещена до установления результатов выборов в 1-м туре – ЦИК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА