Аваков не видит угроз от радикальных сил во втором туре выборов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не видит угроз от "Нацдружин", "Нацкорпуса" и "Сичи" в плане дестабилизации ситуации в ходе второго тура голосования на президентских выборах.

"Я не вижу угроз от "Национальных дружин", от "Национального корпуса".... И не думаю, что у организации "Сич" достаточно сил или желания дестабилизировать ситуацию", - сказал А.Аааков в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Он добавил: "Это небольшие радикальные группы, на каждую из которых хватает государственного аппарата воздействия. Думаю, вы увидите, что не будет ни одного инцидента во втором туре".