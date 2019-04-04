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23:11 04.04.2019

Глава МВД: мы обеспечим безопасность на дебатах и во втором туре выборов

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Глава МВД: мы обеспечим безопасность на дебатах и во втором туре выборов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверяет, что МВД сможет надлежащим образом обеспечить безопасность в ходе проведения дебатов на НСК "Олимпийский" и во время второго тура голосования на выборах президента Украины.

"Когда будет решение, что дебаты будут проходить на "Олимпийском", то мы, безусловно, обеспечим порядок. Мы проходили и финал Лиги чемпионов, и матчи сборной, и были отчаянные противостояния", - сказал А.Аваков в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Он заверил: "Мы обеспечим абсолютную безопасность на этих выборах, в том числе, и на дебатах".

Министр призвал кандидатов в президенты "не разворачивать спираль "кто против меня, тот агент Кремля", "кто не за меня, тот адепт старого".

"Это очень опасная ситуация", - добавил глава МВД, выразив надежду на то, что обострения конфронтации между симпатиками кандидатов не будет.

Теги: #министр #украина #мвд #комментарий
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