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21:50 04.04.2019

Столтенберг: опасно считать, что желание Украины и Грузии стать членами НАТО является провокацией против России, это то же самое, что принять мировой порядок, в котором правит сильный

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Столтенберг: опасно считать, что желание Украины и Грузии стать членами НАТО является провокацией против России, это то же самое, что принять мировой порядок, в котором правит сильный

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что расценивать желание Украины и Грузии стать членами альянса как провокацию против России очень опасно, это то же самое, что принять мировой порядок, в котором правит сильный, который решает, что могут, а что нет делать его соседи. Стремление стать членом НАТО является суверенным решением суверенного государства.

Так отреагировал на соответствующей вопрос в четверг в Вашингтоне на пресс-конференции, которая состоялась после юбилейного заседания министров иностранных дел НАТО по случаю 70-тилетия организации, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Считать желание Грузии и Украины стать членами альянса провокацией против России очень опасно. Потому что как только вы будете думать, что это провокация против России, то потом вы должны принять тот факт, что Россия имеет право решать, что могут делать соседи. Это то же самое, что принять мировой порядок, где сильные мира сего будут решать, что могут или не могут делать их соседи. А это – возобновление идеи разделения на сферы влияния", - заявил он.

Столтенберг напомнил, что сам родом из Норвегии, "небольшой страны, которая граничит с Россией". "Я очень рад, что в 1949 году, когда мы стали членом НАТО, США, Великобритания и другие страны – основатели альянса не приняли тот факт, что СССР мог бы решать, что может делать Норвегия. Точно так же Грузия и Украина имеют право определять свой собственный путь. Это не провокация, и это не направлено ни против кого. Это суверенное право каждого суверенного государства решать направление развития своей страны", - подчеркнул генсек.

Столтенберг еще раз озвучил тезис о том, что только страна-аспирант и НАТО "будут в конечном итоге решать, станут ли они или когда они станут членами НАТО". "Это не провокация, а суверенное демократическое решение суверенного демократического государства", - добавил он.

Теги: #грузия #украина #мнение #нато
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