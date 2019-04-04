ЦИК приняла протоколы уже от 188 окружкомов из 199

Центральная избирательная комиссия Украины приняла для рассмотрения и дальнейшей обработки бумажные протоколы (так называемые протоколы с "мокрыми печатями") об итогах голосования на выборах президента от 188 окружных комиссий.

Как сообщается на странице ЦИК в соцсети Facebook, после перерыва в заседании в четверг комиссия приняла протоколы от 23 окружкомов. "Таким образом, по состоянию на 4 апреля 2019 года ЦИК приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 188 территориальных избирательных округов", - говорится в сообщении.

Также ЦИК приняла протокол с пометкой "уточнен" от 4 окружных избирательных комиссий.

Также в режиме заседания Комиссия приняла, рассмотрела и объявила протоколы 42 участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на заграничных избирательных участках. Следовательно, по состоянию на 4 апреля ЦИК приняла протоколы о подсчете голосов избирателей с 73 заграничных избирательных участков.