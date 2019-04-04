События

20:42 04.04.2019

Порошенко посетил на НСК "Олимпийский" тренировку военных, готовящихся к Invictus Games

1 мин читать
Порошенко посетил на НСК "Олимпийский" тренировку военных, готовящихся к Invictus Games

Президент Украины Петр Порошенко в четверг посетил на НСК "Олимпийский" в Киеве тренировку военных, готовящихся к участию в международных спортивных соревнованиях в паралимпийском стиле "Игры непокоренных" (Invictus Games).

"Вся страна увидит, что происходит на стадионе "Олимпийский", какие украинские герои здесь тренируются, в какой они прекрасной спортивной форме", - цитирует П.Порошенко пресс-служба президента.

Уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко рассказал главе государства, что такие тренировки на "Олимпийском", как сегодня, военнослужащие проводят дважды в неделю.

Теги: #тренировка #порошенко #игры_непокоренных
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:48 04.04.2019
Зеленский предложил Тимошенко быть гарантом честных правил дебатов с Порошенко – ждет ответа в течение 24 часов

Зеленский предложил Тимошенко быть гарантом честных правил дебатов с Порошенко – ждет ответа в течение 24 часов

18:34 04.04.2019
Зеленский предложил Тимошенко быть гарантом честных правил дебатов с Порошенко – ждет ответа в течение 24 часов

Зеленский предложил Тимошенко быть гарантом честных правил дебатов с Порошенко – ждет ответа в течение 24 часов

18:21 04.04.2019
В штабе Зеленского пригласили Порошенко в 8.00 пятницы сдать анализы в лаборатории "Eurolab", а не на НСК "Олимпийский"

В штабе Зеленского пригласили Порошенко в 8.00 пятницы сдать анализы в лаборатории "Eurolab", а не на НСК "Олимпийский"

18:18 04.04.2019
В штабе Зеленского пригласили Порошенко в 8.00 пятницы сдать анализы в лаборатории "Eurolab", а не на НСК "Олимпийский"

В штабе Зеленского пригласили Порошенко в 8.00 пятницы сдать анализы в лаборатории "Eurolab", а не на НСК "Олимпийский"

17:26 04.04.2019
У Зеленского пока не говорят, пойдет ли он на дебаты 19 апреля, в штабе Порошенко отмечают, что их кандидат намерен в них участвовать

У Зеленского пока не говорят, пойдет ли он на дебаты 19 апреля, в штабе Порошенко отмечают, что их кандидат намерен в них участвовать

17:21 04.04.2019
У Зеленского пока не говорят, пойдет ли он на дебаты 19 апреля, в штабе Порошенко отмечают, что их кандидат намерен в них участвовать

У Зеленского пока не говорят, пойдет ли он на дебаты 19 апреля, в штабе Порошенко отмечают, что их кандидат намерен в них участвовать

17:08 04.04.2019
У президента Порошенко до конца избирательной кампании запланированы международные визиты

У президента Порошенко до конца избирательной кампании запланированы международные визиты

17:05 04.04.2019
В штабе Порошенко считают, что нельзя ставить условия для проведения дебатов

В штабе Порошенко считают, что нельзя ставить условия для проведения дебатов

16:59 04.04.2019
В штабе Порошенко считают, что нельзя ставить условия для проведения дебатов

В штабе Порошенко считают, что нельзя ставить условия для проведения дебатов

16:46 04.04.2019
Порошенко готовий оплатити половину витрат на проведення дебатів на "Олімпійському"

Порошенко готовий оплатити половину витрат на проведення дебатів на "Олімпійському"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики - штаб Порошенко

Любая агитация, в том числе дебаты за счет избирательных фондов, запрещена до установления результатов выборов в 1-м туре – ЦИК

Союзники по НАТО договорились на Вашингтонской юбилейной встрече о пакете мер для Украины и Грузии для обеспечения безопасности в Черном море

НОТУ готово провести дебаты на стадионе, если этот вопрос урегулирует ЦИК

УПЦ (МП) призывает патриарха Варфоломея отозвать Томос об автокефалии ПЦУ

ПОСЛЕДНЕЕ

США тщательно наблюдают за ситуацией в Ливии – Помпео

Столтенберг: опасно считать, что желание Украины и Грузии стать членами НАТО является провокацией против России, это то же самое, что принять мировой порядок, в котором правит сильный

Власти Харькова заново начали процедуру утверждения тарифов на проезд в горэлектротранспорте

ЦИК приняла протоколы уже от 188 окружкомов из 199

Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики - штаб Порошенко

В Хмельницком более 20 детей попали в больницу с отравлением, вероятно, продукцией молочной кухни

Гриценко: Больше в президенты не пойду

Дебаты между кандидатами должны проходить в студии Общественного вещателя, с его модератором и по его правилам – Аласания

Любая агитация, в том числе дебаты за счет избирательных фондов, запрещена до установления результатов выборов в 1-м туре – ЦИК

Командующий ливийской армией Хафтар приказал наступать на Триполи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА