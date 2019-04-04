Порошенко посетил на НСК "Олимпийский" тренировку военных, готовящихся к Invictus Games

Президент Украины Петр Порошенко в четверг посетил на НСК "Олимпийский" в Киеве тренировку военных, готовящихся к участию в международных спортивных соревнованиях в паралимпийском стиле "Игры непокоренных" (Invictus Games).

"Вся страна увидит, что происходит на стадионе "Олимпийский", какие украинские герои здесь тренируются, в какой они прекрасной спортивной форме", - цитирует П.Порошенко пресс-служба президента.

Уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко рассказал главе государства, что такие тренировки на "Олимпийском", как сегодня, военнослужащие проводят дважды в неделю.