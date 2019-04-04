ЕСПЧ уведомил Россию о подаче исков от 380 человек по делу о крушении "Боинга" на Донбассе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) передал России информацию о том, что в суд обратились 380 родственников погибших в крушении малазийского "Боинга" на востоке Украины, говорится в судебном коммюнике, распространенном в четверг.

"ЕСПЧ 3 апреля принял решение передать правительству России два иска - "Айлей против России" (исковое заявление №25714/16) и "Энглин против России" (исковое заявление №56328/18)", - отмечается в документе.

В коммюнике также говорится, что все истцы - родственники погибших в результате авиакатастрофы и являются гражданами различных стран. В частности, речь идет о таких государствах, как Малайзия, Австралия, Бельгия, Канада, Германия, Великобритания и США.

В обоих исках содержится обвинение в адрес российских властей в том, что Россия нарушила статью 2 Европейской конвенции о защите прав человека (Право на жизнь), поскольку несет ответственность за крушение самолета и гибель людей, находившихся на борту.

Кроме того, истцы считают, что российские власти не смогли провести должного расследования по факту произошедшей трагедии.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. 13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

В прошлом году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ): в мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждается, что ракета, выпущенная по самолету "Малайзийских авиалиний", могла быть доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском.