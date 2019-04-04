Британский парламент прервал работу из-за протекшей крыши

Слушания в нижней палате британского парламента закончились раньше времени из-за протекшей крыши, сообщает в четверг телеканал Sky News.

Вице-спикер Палаты общин Линдси Хойл временно приостановил заседание, когда журчанье воды начало мешать парламентариям, обсуждавшим вопрос, связанный с погашением банковского кредита.

Позднее было решено завершить заседание.

По информации Sky News, депутаты смогут вернуться в здание парламента не раньше второй половины дня в понедельник.