Союзники по НАТО договорились на Вашингтонской юбилейной встрече о пакете мер для Украины и Грузии для обеспечения безопасности в Черном море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры иностранных дел альянса договорились о пакете мер для Украины и Грузии, направленных на усиление безопасности в регионе Черного моря, и вновь призвал Россию освободить захваченных украинских моряков.

Об этом он сказал в четверг в Вашингтоне по окончанию работы первой сессии встречи министров иностранных дел, которая приурочена 70-тилетию со дня основания альянса.

"Россия использовала силу, чтобы незаконно аннексировать Крым у Украины и продолжает наращивание военной силы в регионе. Мы призываем Россию освободить украинских моряков и корабли, которые она захватила в прошлом году в Азовском море" - повторил призыв Й.Столтенберг.

По его словам, союзники говорили о том, «что еще мы можем сделать, чтобы усилить нашу безопасность в регионе Черного моря». "Мы договорились о пакете мер с целью улучшения осведомленности о ситуации и усиления нашей поддержке Грузии и Украине", - рассказал генсек альянса.

При этом он уточнил, что поддержка может быть усилена путем обучения морских сил, береговой охраны, визитами в порты, проведения учений и обмена информацией. Столтенберг напомнил, что уже сейчас одна из морских групп НАТО патрулирует Черное море, и сегодня проходят учения «с украинскими и грузинскими кораблями». "Мы будем держат наш фокус и наше присутствие в этом важном регионе", - подчеркнул Й.Столтенберг.