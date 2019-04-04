События

18:57 04.04.2019

Пограничники не пустили в Украину из РФ партию книг с антиукараинской пропагандой

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Пограничники не пустили в Украину из РФ партию книг с антиукараинской пропагандой

Пограничники пресекли попытку ввоза из РФ на территорию Украины печатной продукции антиукраинского содержания, а именно книги "Третья Империя. Россия, которая должна быть" российского издательства "Лимбус Пресс".

Как сообщается на странице Государственной пограничной службы Украины, партия книг была задержана в пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области. Как отмечается в сообщении, автором книги является "один из самых активных пропагандистов Русского мира".

"В дальнейшем ее (книгу – ИФ) планировалось распространить на территории нашего государства. Продолжаются дальнейшие проверочные меры", - рассказали в Госпогранслужбе.

Теги: #пропаганда #книги #россия #украина #пограничники
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