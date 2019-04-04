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18:45 04.04.2019

Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

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Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил на востоке Украины с начала суток по состоянию на 18.00 в четверг, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook в четверг.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Все обстрелы пришлись на полосу ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Два обстрела, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов, пришлись по позициям у с.Лебединское Волновахского района Донецкой области.

Из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия были обстреляны позиции возле г.Авдеевка, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе пос.Пески Ясиноватского района. Из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции у пгт Талаковка Кальмиусского района г.Мариуполь, из автоматических станковых гранатометов - в районе с.Павлополь Волновахского района Донецкой области.

Теги: #оос #боевики #обстрел #украина
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