Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил на востоке Украины с начала суток по состоянию на 18.00 в четверг, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook в четверг.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Все обстрелы пришлись на полосу ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Два обстрела, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов, пришлись по позициям у с.Лебединское Волновахского района Донецкой области.

Из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия были обстреляны позиции возле г.Авдеевка, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе пос.Пески Ясиноватского района. Из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции у пгт Талаковка Кальмиусского района г.Мариуполь, из автоматических станковых гранатометов - в районе с.Павлополь Волновахского района Донецкой области.