Суд отклонил ходатайство об уменьшении залога Мангеру

Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство защиты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера об уменьшении определенного ему залога, сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Шевченковский райсуд отклонил ходатайство защиты В.Мангера об уменьшении залога, который раньше был определен в сумме 2 млн 497 тыс. грн", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Е.Гандзюк скончалась.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

31 января В.Мангер принял решение выйти из партии "Батькивщина" на время расследования дела об убийстве Е.Гандзюк. Он подчеркнул, что считает обвинения в свой адрес в связи с делом Е.Гандзюк безосновательными и голословными. 1 февраля президиум политсовета партии "ВО "Батькивщина" удовлетворил заявление В.Мангера о приостановлении членства в партии на время расследования. 9 февраля Бюро Херсонской областной организации исключило В.Мангера из состава членов ВО "Батькивщина".

11 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что В.Мангеру объявлено о подозрении в организации убийства Е.Гандзюк.

15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал В.Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день он вышел из СИЗО после внесения залога.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева принял решение надеть электронный браслет на В.Мангера и забрать у него загранпаспорт. Суд также отказал в ходатайстве прокурора об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей.

Сам подозреваемый заявил, что не удовлетворен решением суда и будет его обжаловать.