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17:56 04.04.2019

МАУ ужмет летнее расписание из-за задержки поставок Boeing 737 MAX

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МАУ ужмет летнее расписание из-за задержки поставок Boeing 737 MAX

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ,Киев) корректирует летнее расписание в части сокращения ряда рейсов и интенсивности полетов в летний период из-за задержки поставок самолетов Boeing 737 MAX, отмечается в сообщении пресс-службы авиакомпании.

"Основной причиной изменений стала задержка поставки самолетов Boeing 737 MAX, которые должны были начать работу на регулярных рейсах МАУ с середины апреля текущего года. Однако в связи с тем, что эксплуатация данного типа ВС приостановлена до завершения расследования, поставка трех Boeing 737 MAX для авиакомпании МАУ откладывается", - отметили в авиакомпании.

Из-за отсутствия запланированных на этот период самолетов МАУ уменьшит количество рейсов для таких направлений, как Афины, Стамбул и Ереван.

"Рейсы между Киевом и Винницей будут отменены. Также в апреле, мае и июне предусматриваются отмены некоторых рейсов из Киева в Запорожье, Херсон, Ивано-Франковск, Баку, Минск, Ригу, Женеву, Амман и Анкару. Пассажиры, которых коснулись изменения расписания, получат сообщения и предложения с альтернативными датами вылета или маршрута", - подчеркивают в МАУ.

По словам директора по коммуникациям МАУ Евгении Сацкой, авиакомпания перераспределяет существующий флот и прилагает все усилия для выполнения обязательств перед своими клиентами, чтобы обеспечить пассажирам возможность добраться до мест назначения.

Все изменения в расписании отражены в системах бронирования, в случае дополнительных корректив, авиакомпания будет оперативно информировать об изменениях.

Как сообщалось, в текущем году МАУ планирует получить как минимум три самолета Boeing 737 MAX 8. Авиакомпания внимательно следит за ходом расследования, официальными сообщениями FAA и концерна Boeing и находится в постоянном диалоге с производителем авиатехники.

В середине марта Государственная авиационная служба Украины в связи с катастрофами самолетов Boeing 737-8 MAX, точные причины которых еще расследуются, решила приостановить полеты Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX в Украине.

Лайнеры Boeing-737 MАХ 8 используются на коммерческих рейсах с мая 2017 года. По данным Boeing, к 1 января 2019 года операторам поставлено 350 таких воздушных судов.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Соединяет Украину более чем с 80 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира. МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю.

В настоящее время в состав флота МАУ входит 41 авиалайнер различных модификаций, со средним возрастом 11,6 года. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из ее конечных бенефициаров является бизнесмен Игорь Коломойский.

Теги: #мау #boeing #украина #авиарейсы #boeing_737_max #расписание
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