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14:24 04.04.2019

В Киеве продолжена работа пилотного проекта "Bike Sharing"

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В Киеве продолжена работа пилотного проекта "Bike Sharing"

С 9 апреля 2019г в Киеве продолжат тестирование системы "Bike Sharing", сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

"Этот пилотный проект в прошлом году имел весьма положительные отзывы среди киевлян и гостей города, так и в этом году продолжено его действие. Велосипеды можно будет найти на тридцати трех утвержденных локациях, привычных для велолюбителей", - цитирует Н.Поворозника в четверг пресс-служба КГГА.

Кроме того, по его словам, сейчас утверждены условия инвестиционного конкурса по созданию сети проката велосипедов.

"По условиям конкурса инвестор должен создать в Киеве еще 231 пункт проката и обеспечить наличие у них двух тысяч велосипедов, которые должны быть оборудованы программным обеспечением, GPS-трекерами и смарт-замками", - рассказал Н.Поворозник.

Он отметил, что в рамках реализации проекта предусмотрено создание двух типов пунктов проката велосипедов - площадью 6 и 12 кв. м. Их размещение осуществляется путем нанесения голубой краской линий на асфальте, без установки сборно-разборных временных конструкций и без обустройства фундаментов. Каждый велосипед должен быть оборудован смарт-замком, который блокирует механизм велосипеда и не дает возможности передвигаться на нем без осуществления оплаты, предупреждая при этом кражу; программным обеспечением для осуществления оплаты услуг проката и разблокировки смарт-замка велосипеда, а также GPS-трекером, который отслеживает точное местонахождение велосипеда.

"Пункты проката велосипедов появятся во всех районах столицы. Механизм проката велосипедов останется неизменным", - отметил Н.Поворозник.

Ориентировочная стоимость реализации инвестиционного проекта по созданию сети "Bike-sharing" составляет 33,3млн грн.

Теги: #киев #кгга #украина #поворозник
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