События

14:10 04.04.2019

Киевсовет поддержал переименование улицы в Печерском районе в честь американского сенатора Джона Маккейна

1 мин читать
Киевсовет поддержал переименование улицы в Печерском районе в честь американского сенатора Джона Маккейна

Киевский городской совет на пленарном заседании в четверг поддержал переименование ул.Ивана Кудри в Печерском районе столицы в честь сенатора США Джона Маккейна.

Как сообщает в четверг пресс-служба Киевсовета, такое решение поддержали 71 депутат.

"Маккейн активно отстаивал интересы Украины и поддерживал наше стремление жить в современной, демократической стране. Он неоднократно бывал на фронте. Хочу отметить, что к нам обращались общественные организации, жители, была зарегистрирована электронная петиция к городским властям с предложением почтить имя Джона Маккейна в столичной топонимике. Поэтому вполне логично, что Киевсовет назвал одну из улиц в его честь", - отметил заместитель мэра столицы – секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Он также напомнил, что инициативу переименования поддержала семья американского политика – Киевсовет получил официальное письмо от жены сенатора Синди Маккейн.

Отмечается, что решение переименовать улицу им И.Кудри связано с тем, что он был советским разведчиком и руководителем подпольной разведывательно-диверсионной группы в Киеве во время Второй мировой войны, а его главной задачей была борьба с "украинскими националистами".

Теги: #киев #сша #украина #киевсовет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:20 04.04.2019
"Укрзализныця" запустила новый регулярный контейнерный поезд в Польшу, планирует запустить в Литву

"Укрзализныця" запустила новый регулярный контейнерный поезд в Польшу, планирует запустить в Литву

14:04 04.04.2019
Офисные помещения и магазины на площади 800 кв м горят в Дарницком районе Киева

Офисные помещения и магазины на площади 800 кв м горят в Дарницком районе Киева

13:54 04.04.2019
"Спецтехноэкспорт" обеспечил поставку очередной партии американских парашютных систем Airborne Systems для ДШВ ВСУ

"Спецтехноэкспорт" обеспечил поставку очередной партии американских парашютных систем Airborne Systems для ДШВ ВСУ

13:46 04.04.2019
В Львовской области мужчина похитил из фургона кондитерские изделия

В Львовской области мужчина похитил из фургона кондитерские изделия

13:37 04.04.2019
В Харьковской области ранивший полицейского вор-рецидивист приговорен к 11 годам тюрьмы

В Харьковской области ранивший полицейского вор-рецидивист приговорен к 11 годам тюрьмы

12:57 04.04.2019
Митрополит Епифаний поздравил НАТО с 70-летним юбилеем: только вместе мы можем защитить свободу от зла

Митрополит Епифаний поздравил НАТО с 70-летним юбилеем: только вместе мы можем защитить свободу от зла

12:34 04.04.2019
Любые объединения под названием "Слуга народа" в местных советах сейчас являются фейком и манипуляцией

Любые объединения под названием "Слуга народа" в местных советах сейчас являются фейком и манипуляцией

12:32 04.04.2019
Потенциальная победа Зеленского вряд ли окажет немедленное влияние на экономическую и фискальную политику Украины – Moody`s

Потенциальная победа Зеленского вряд ли окажет немедленное влияние на экономическую и фискальную политику Украины – Moody`s

12:29 04.04.2019
В Украине в ближайшие сутки потеплеет, дожди не ожидаются

В Украине в ближайшие сутки потеплеет, дожди не ожидаются

12:20 04.04.2019
ВСУ поздравляют НАТО с 70-й годовщиной создания и благодарят за системную помощь

ВСУ поздравляют НАТО с 70-й годовщиной создания и благодарят за системную помощь

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НОТУ готово провести дебаты на стадионе, если этот вопрос урегулирует ЦИК

УПЦ (МП) призывает патриарха Варфоломея отозвать Томос об автокефалии ПЦУ

Во второй тур выборов президента Украины выходят Зеленский (30,24%) и Порошенко (15,95%)

Нардеп Ионова считает, что Порошенко не будет участвовать в дебатах с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко и поставил ряд условий

ПОСЛЕДНЕЕ

Десятки тысяч домов остались без электричества после сильного снегопада в Альпах

Пилоты разбившегося "Боинга" Ethiopian Airlines действовали в соответствии с инструкцией

Каждый пятый россиянин хочет эмигрировать

На Донбассе с начала конфликта более 1 тыс. гражданских пострадали от мин и взрывоопасных предметов

В Харьковской области с начала апреля произошло более 200 пожаров из-за выжигания сухостоя

НОТУ готово провести дебаты на стадионе, если этот вопрос урегулирует ЦИК

УПЦ (МП) призывает патриарха Варфоломея отозвать Томос об автокефалии ПЦУ

На $20 тыс. взятки погорел чиновник ГУ Госгеокадастра в Волынской области

Госспецсвязи и Нацполиция предотвратили хищение 8 км кабеля спецсвязи

Движение транспорта по мосту им.Патона частично ограничат 5-8 апреля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА