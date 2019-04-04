Киевсовет поддержал переименование улицы в Печерском районе в честь американского сенатора Джона Маккейна

Киевский городской совет на пленарном заседании в четверг поддержал переименование ул.Ивана Кудри в Печерском районе столицы в честь сенатора США Джона Маккейна.

Как сообщает в четверг пресс-служба Киевсовета, такое решение поддержали 71 депутат.

"Маккейн активно отстаивал интересы Украины и поддерживал наше стремление жить в современной, демократической стране. Он неоднократно бывал на фронте. Хочу отметить, что к нам обращались общественные организации, жители, была зарегистрирована электронная петиция к городским властям с предложением почтить имя Джона Маккейна в столичной топонимике. Поэтому вполне логично, что Киевсовет назвал одну из улиц в его честь", - отметил заместитель мэра столицы – секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Он также напомнил, что инициативу переименования поддержала семья американского политика – Киевсовет получил официальное письмо от жены сенатора Синди Маккейн.

Отмечается, что решение переименовать улицу им И.Кудри связано с тем, что он был советским разведчиком и руководителем подпольной разведывательно-диверсионной группы в Киеве во время Второй мировой войны, а его главной задачей была борьба с "украинскими националистами".