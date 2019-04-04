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14:04 04.04.2019

Офисные помещения и магазины на площади 800 кв м горят в Дарницком районе Киева

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Офисные помещения и магазины на площади 800 кв м горят в Дарницком районе Киева

Около полудня в четверг в столичной Службы спасения 101 поступило сообщение о пожаре на ул. Ижевской,2, что в Дарницком районе столицы.

"По прибытию пожарных было установлено, что горит малая архитектурная форма, на территории которой находятся строительная бытовка, временные офисные помещения и магазины. Площадь пожара составляет 800 кв. м", - сообщает в четверг днем пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Сейчас ликвидация пожара продолжается. На месте пожара работает 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 42 человека личного состава.

"Информации о погибших или травмированных нет", - отметили в столичном главке ГСЧС.

Теги: #киев #гсчс #украина #пожар
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