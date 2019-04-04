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13:54 04.04.2019

"Спецтехноэкспорт" обеспечил поставку очередной партии американских парашютных систем Airborne Systems для ДШВ ВСУ

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"Спецтехноэкспорт" обеспечил поставку очередной партии американских парашютных систем Airborne Systems для ДШВ ВСУ

ГП "Спецтехноэкспорт" обеспечило поставку в интересах Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ очередной партии американских парашютных систем специального назначения и управляемых систем десантирования военных грузов производства американской Airborne Systems North America, сообщила пресс-служба спецэкспортера.

Детали и условия контракта с Airborne Systems на закупку парашютных систем для ВСУ в "Спецтехноэкспорте" не озвучивают, уточняя лишь, что условия поставки включают обучение украинских военных инструкторов в США.

По данным источников агентства "Интерфакс-Украина" в оборонном секторе, Украина реализует ВТС с Airborne Systems North America в интересах ДШВ ВСУ с 2017 года.

Американская Airborne Systems - мировой лидер в области производства военных парашютных систем, основной поставщик Пентагона парашютных систем для армии, авиации, флота, морской пехоты и береговой охраны США, а также международных союзников США.

ГП "ГХВП "Спецтехноэкспорт" - один из ведущих украинских спецэкспортеров. По решению правительства с 2010 года входит в госконцерн "Укроборонпром". По данным компании, на сегодняшний день общий объем портфеля заказов "Спецтехноэкспорта" оценивается в порядка $500 млн, компания реализует ВТС с заказчиками более чем из 30 стран.

Сегодня Украина и США рассматривают возможности наращивания двустороннего ВТС, включая усиление системы ПВО и ВМС Украины. По оценкам американских официальных лиц, США открыты для развития ВТС с Киевом, в том числе в формате Foreign direct sales.

Теги: #всу #сша #спецтехноэкспорт #украина #парашют
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