В Харьковской области ранивший полицейского вор-рецидивист приговорен к 11 годам тюрьмы

Дергачевский районный суд Харьковской области признал виновным 28-летнего мужчину, который вместе с двумя сообщниками ограбил дом и ранил ножом полицейского.

Как сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчина обвинялся в нанесении тяжкого телесного повреждения правоохранителю и краже с проникновением в жилище (ч.3 ст.345, ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины).

"Злоумышленник приговорен к 11 годам лишения свободы... Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", - сообщает прокуратура.

Как было установлено, в январе прошлого года неоднократно судимый мужчина вместе с двумя сообщниками обокрал дом в с.Губаревка Богодуховского района Харьковской области. Когда хозяев не было дома, воры разбили окно и забрали оттуда все, что сочли ценным, от денег до женской одежды. С награбленным мужчины пытались скрыться на автомобиле, но в районном центре их остановили патрульные. Один из воров попытался убежать, а когда полицейский догнал его – ударил патрульного ножом в живот, причинив тяжкие телесные повреждения. После этого вор сбежал. Он пытался скрыться в лесу, однако через несколько часов спустя был задержан.

Двое других участников преступления также признаны виновными и приговорены к 3,5 и 4,5 годам лишения свободы за совершенную кражу.