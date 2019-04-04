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13:10 04.04.2019

Пилоты разбившегося "Боинга" Ethiopian Airlines действовали в соответствии с инструкцией

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Пилоты разбившегося "Боинга" Ethiopian Airlines действовали в соответствии с инструкцией

Члены экипажа разбившегося в марте самолета Boeing-737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines действовали строго по инструкции, но все равно не смогли восстановить контроль над летательным аппаратом, сообщила в четверг министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес со ссылкой на предварительные данные расследования.

"Экипаж неоднократно выполнил все рекомендованные производителем процедуры, но так и не смог вернуть контроль над авиалайнером", - приводят ее слова западные СМИ.

Министр отметила, что эфиопские специалисты, занимающиеся расследованием, рекомендуют, чтобы "производитель провел проверку системы управления самолетом".

В свою очередь Ethiopian Airlines опубликовала заявление, в котором поясняет, что самолет перед катастрофой перешел в пикирование, и исправить ситуацию оказалось невозможным.

"Несмотря на все усилия и на полное соблюдение рекомендаций по действиям в экстренной ситуации, экипаж не смог вернуть контроль над перешедшим в пикирование самолетом. Расследование продолжится, будет выполнен более детальный анализ случившегося, и, как всегда, мы продолжим в полном объеме сотрудничать с группой, изучающей обстоятельства катастрофы", - говорится в документе.

В предварительном докладе не упоминается система Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS, "Увеличение характеристик системы маневрирования"): ранее сообщалось, что именно ее сбой мог привести к катастрофе.

Однако в то же время указывается на пикирование самолета. Это, как отмечают СМИ, как раз могло быть вызвано проблемами с MCAS.

Кроме того, в докладе, по словам Д.Могес, подчеркивается, что во время полета сенсоры авиалайнера не выходили из строя. Признаков проблем, которые могли быть вызваны столкновением в воздухе с другим объектом, также не обнаружено.

Безопасность Boeing-737 MAX была поставлена под сомнение после того, как самолеты этого типа потерпели два крушения менее чем за пять месяцев.

В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

Boeing-737 MАX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта текущего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

В результате многие страны мира запретили пролеты самолетов этого типа в своем воздушном пространстве, авиакомпании отказались от их использования, аннулировали ранее сделанные заказы на их приобретение.

Теги: #boeing_737_max #боинг #boeing
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