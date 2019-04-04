Митрополит Епифаний поздравил НАТО с 70-летним юбилеем: только вместе мы можем защитить свободу от зла

Глава Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил партнеров Украины из НАТО с 7-летием от дня подписания Североатлантического договора.

"Поздравляю наших друзей с 70-летием договора НАТО. В свое время евроатлантические страны объединились, чтобы защищать свободу. Свобода - это дар Божий, апостол Павел говорит: "Где Дух Божий, там свобода". Только вместе мы можем защитить этот дар от зла", - написал он в аккаунте в Твиттер в четверг на английском языке.