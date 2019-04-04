В Украине в ближайшие сутки потеплеет, дожди не ожидаются

В Украине в ближайшие сутки 5 апреля прохладная воздушная масса начнет отступать в восточном направлении, поэтому температура немного повысится; без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Сухую погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления.

Ветер преимущественно юго-восточный (на Левобережье - западный), 5-10 м/с, днем в западных областях кое-где порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 11-16° тепла, в восточных областях 8-13°; на Закарпатье ночью 4-9° тепла, днем 16-21°.

В Киеве 5 апреля осадков не ожидается. Ветер юго-восточный , 5-10 м/с Температура ночью 0-2° тепла, днем 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве, 5 апреля самая высокая температура днем была 22,6° в 1946 году, самая низкая ночью -7,5° в 1944 году.

В Украине в субботу, 6 апреля, также без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, на юге и востоке местами 1-2° мороза; днем 11-16° тепла, в южной части, на Днепропетровщине и Закарпатье 17-20°.

В Киеве 6 апреля без осадков. Ветер юго-восточный , 5-10 м/с Температура ночью 2-4° тепла, днем 13-15°.