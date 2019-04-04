ВСУ поздравляют НАТО с 70-й годовщиной создания и благодарят за системную помощь

Генштаб Вооруженных сил Украины поздравляет партнеров из НАТО с семидесятой годовщиной подписания Североатлантического договора.

"Вооруженные силы Украины приветствуют друзей и партнеров из НАТО с семидесятой годовщиной подписания Североатлантического договора. Спасибо за системную помощь словом и делом на протяжении всех лет независимости Украины, особенно с 2014 года, в защите Украины от российского агрессора", - говорится на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук.