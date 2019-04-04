В Харьковской области с начала апреля произошло более 200 пожаров из-за выжигания сухостоя

В Харьковской области за минувшие сутки подразделения спасателей 64 раза привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша и мусора.

"Общая площадь пожаров составила более 20 га. Пламя от этих возгораний уничтожило 2 хозяйственные постройки", - сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в четверг.

Самый большой по площади пожар произошел в с.Шевченково Шевченковского района области, где огонь ветром распространился на территорию 5 га. Спасателям с трудом удалось защитить жилища людей от огня.

Также крупные пожары сухостоя были зафиксированы в Немышлянском районе Харькова (3,5 га), с.Цаповка (3,5 га) и с.Бугаи Вторые (2,5 га) Золочевского района, пос.Старый Салтов Волчанского района (2 га).

В ведомстве отмечают, что подавляющее большинство пожаров в экосистемах происходит из-за так называемого человеческого фактора: люди, несмотря на неоднократные предостережения спасателей продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

В результате с начала апреля в Харьковской области произошло более 200 возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах.