НОТУ готово провести дебаты на стадионе, если этот вопрос урегулирует ЦИК

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) имеет техническую возможность провести трансляцию диспута между кандидатами в президенты Украины шоуменом Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко со стадиона "Олимпийский" (Киев), но это пока нельзя назвать дебатами, сообщает "Громадське ТВ" со ссылкой на пресс-службу вещателя.

В обнародованном пресс-релизе отмечается, что НОТУ ссылается на положения Центральной избирательной комиссии о проведении дебатов от 2014 года, в котором указано, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.

"Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет - то это будет шоу или дискуссия, но не дебаты", - цитирует "Громадське" пресс-службу НОТУ.