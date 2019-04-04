События

10:40 04.04.2019

НОТУ готово провести дебаты на стадионе, если этот вопрос урегулирует ЦИК

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НОТУ готово провести дебаты на стадионе, если этот вопрос урегулирует ЦИК

 

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) имеет техническую возможность провести трансляцию диспута между кандидатами в президенты Украины шоуменом Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко со стадиона "Олимпийский" (Киев), но это пока нельзя назвать дебатами, сообщает "Громадське ТВ" со ссылкой на пресс-службу вещателя.

В обнародованном пресс-релизе отмечается, что НОТУ ссылается на положения Центральной избирательной комиссии о проведении дебатов от 2014 года, в котором указано, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.

"Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет - то это будет шоу или дискуссия, но не дебаты", - цитирует "Громадське" пресс-службу НОТУ.

Теги: #зеленский #олимпийский #украина #цик #ноту #выборы #дебаты #порошенко
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