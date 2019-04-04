На $20 тыс. взятки погорел чиновник ГУ Госгеокадастра в Волынской области

Правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды исполняющим обязанности начальника Главного управления Госгеокадастра в Волынской области в размере более 0,5 млн грн, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

"Взятку в сумме $20 тыс. предназначалась за согласование государственной землеустроительной экспертизы проекта землеустройства по отводу земельного участка за пределами населенного пункта. 3 апреля 2019 года средства обнаружены и изъяты в полном объеме в ходе личного обыска должностного лица", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решены вопросы по задержанию правонарушителя, уведомлению его о подозрении и избрании меры пресечения.