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10:24 04.04.2019

Госспецсвязи и Нацполиция предотвратили хищение 8 км кабеля спецсвязи

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Госспецсвязи и Нацполиция предотвратили хищение 8 км кабеля спецсвязи

Государственная служба специальной связи и защиты информации совместно с ГУ Национальной полиции Украины в Киевской области в конце марта задержали группу лиц, пытавшихся похитить 8 км кабеля спецсвязи.

Как сообщается на сайте Госспецсвязи, на месте преступления была обнаружена и задержана группа подозреваемых - работников одного из коммерческих предприятий.

По данному факту начато досудебное расследование.

"Госспецсвязи предупреждает: повреждение сетей специальной связи влечет за собой уголовную ответственность", - подчеркивает служба.

По мнению ведомства, в современных условиях ведения гибридной войны против Украины такие действия могут угрожать национальной безопасности и обороне страны, иметь признаки тяжких преступлений.

Как сообщалось, "Укртелеком" отчитался о двух попытках хищения злоумышленниками кабеля в период проведения первого тура выборов президента Украины (31 марта - 1 апреля), приведших к кратковременным перебоям со связью.

Теги: #кабель #украина #полиция #нацполиция #госспецсвязи
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