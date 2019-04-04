Госспецсвязи и Нацполиция предотвратили хищение 8 км кабеля спецсвязи

Государственная служба специальной связи и защиты информации совместно с ГУ Национальной полиции Украины в Киевской области в конце марта задержали группу лиц, пытавшихся похитить 8 км кабеля спецсвязи.

Как сообщается на сайте Госспецсвязи, на месте преступления была обнаружена и задержана группа подозреваемых - работников одного из коммерческих предприятий.

По данному факту начато досудебное расследование.

"Госспецсвязи предупреждает: повреждение сетей специальной связи влечет за собой уголовную ответственность", - подчеркивает служба.

По мнению ведомства, в современных условиях ведения гибридной войны против Украины такие действия могут угрожать национальной безопасности и обороне страны, иметь признаки тяжких преступлений.

Как сообщалось, "Укртелеком" отчитался о двух попытках хищения злоумышленниками кабеля в период проведения первого тура выборов президента Украины (31 марта - 1 апреля), приведших к кратковременным перебоям со связью.