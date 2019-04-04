КПВВ "Гнутово" будет закрыт на реконструкцию с 5 по 7 апреля

В Донецкой области для обеспечения безопасности проведения работ, по решению командующего Объединенных сил, с 5 по 7 апреля будет временно прекращено осуществление пропускных операций в КПВВ "Гнутово", который расположен в пределах действующего гуманитарного дорожного коридора "Новоазовск-Покровск-Талаковка-Мариуполь".

"Это – минимально необходимое время для обновления дорожного покрытия, монтажа конструкций, подключение к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения", - отмечают в четверг утром в пресс-службе Госпогранслужбе Украины.

На КПВВ "Гнутово" уже смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля. Завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для лиц, пересекающих линию разграничения.

"Проведение полного объема запланированных работ по обустройству КПВВ "Гнутово" позволит создать комфортные условия для пересечения линии разграничения в любое время года и увеличить его пропускную способность", - отметили в ведомстве.

Командование Объединенных сил акцентирует внимание граждан на учете этой информации при планировании своих поездок.