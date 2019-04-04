На неподконтрольную Украине часть Донбасса проследовало 8 фур с гуманитаркой от МККК

8 грузовиков от Международного комитета Красного Креста (МККК) проследовали в четверг утром через КПВВ "Новотроицкое" на неподконтрольную властям Украины часть Донецкой области, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 8 грузовиков от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено гуманитарную помощь (продукты питания) весом 160 тонн", - говорится в обнародованном в четверг утром пограничниками сообщении.