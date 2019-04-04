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08:41 04.04.2019

В Эстонии изберут новое руководство парламента, правительство уйдет в отставку

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В Эстонии в четверг состоится первое заседание парламента 14-го созыва, на котором будет избрано новое правление высшего органа законодательной власти, а правительство подаст в отставку.

Как сообщили "Интерфаксу" в правлении парламента, со вступительной речью на заседании выступит президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Члены парламента подпишут должностную присягу.

Будут избраны спикер парламента и два его заместителя.

Согласно Конституции, после избрания правления парламента, премьер-министр Юри Ратас объявит об уходе правительства в отставку.

До прошедших 3 марта парламентских выборов глава государства пообещала, что поручит сформировать новое правительство председателю партии, получившей наибольшее число депутатских мандатов.

Победителем на выборах стала праволиберальная, представляющая интересы крупного капитала Партия Реформ во главе с председателем Каей Ансип и получившая 34 мандата из 101.

Однако местные политологи сомневаются, что ей удастся сформировать новую коалицию, так как войти с реформистами в правящий союз согласилась только Социал-демократическая партия с 10 мандатами. Это означает, что эти политические организации со своими 44 мандатами не смогут сформировать правительства большинства.

В то же время партия Центра, получившая 26 мандатов, уже заручилась согласием Консервативной народной партии (19 мандатов) и партии "Отечество" (12 мандатов) войти в правящий союз. Обладая 57 мандатами, эти три партии смогут сформировать правительство большинства.

Теги: #избрание #руководство #эстония #парламент
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