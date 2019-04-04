Охрану публичного порядка и безопасность во время президентских дебатов обеспечат подразделения МВД Украины

Охрану публичного порядка и безопасности во время проведения президентских дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийском" будут обеспечивать Национальная полиция Украины, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Национальная гвардия.

"И пусть победит сильнейший. Только болельщикам из обеих команд - вести себя вежливо и правопорядок не нарушать", - сообщил руководитель департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на странице в Facebook.