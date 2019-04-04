События

07:31 04.04.2019

За минувшие сутки боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

1 мин читать

За минувшие сутки боевики совершили шетсь обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, без пострадавших, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"3 апреля противник шесть раз нарушил режим прекращения огня, применив четыре раза вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Потерь среди наших защитников нет", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял украинских военнослужащих из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Новотроицкое, из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Лебединского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четырежды обстрелял украинских военнослужащих – дважды из минометов калибров 120 и 82 мм - у села Крымское, из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе н.п. Новолуганское, из стрелкового оружия - вблизи пгт. Станица Луганская.

По информации штаба Операции, два боевика уничтожены и трое ранены. Также обезврежена боевая машина пехоты, принадлежащая незаконным вооруженным формированиям.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - подытожили в штабе.

 

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:07 04.04.2019
Охрану публичного порядка и безопасность во время президентских дебатов обеспечат подразделения МВД Украины

Охрану публичного порядка и безопасность во время президентских дебатов обеспечат подразделения МВД Украины

06:47 04.04.2019
Во второй тур выборов президента Украины выходят Зеленский (30,24%) и Порошенко (15,95%)

Во второй тур выборов президента Украины выходят Зеленский (30,24%) и Порошенко (15,95%)

05:35 04.04.2019
В Харьковской области более 91% озимых в хорошем и удовлетворительном состоянии

В Харьковской области более 91% озимых в хорошем и удовлетворительном состоянии

02:40 04.04.2019
Чиновник Госгеокадастра в Луцке задержан на взятке в $20 тыс. США за решение земельного вопроса

Чиновник Госгеокадастра в Луцке задержан на взятке в $20 тыс. США за решение земельного вопроса

00:42 04.04.2019
Порошенко провел голосование в Telegram по дебатам с Зеленским на "Олимпийском"

Порошенко провел голосование в Telegram по дебатам с Зеленским на "Олимпийском"

00:16 04.04.2019
На "Суспильном" готовы провести дебаты на стадионе после урегулирования этого законом

На "Суспильном" готовы провести дебаты на стадионе после урегулирования этого законом

23:26 03.04.2019
Суд по лишению Саакашвили гражданства Украины может сдвинуться с места и ускориться после выборов президента 21 апреля

Суд по лишению Саакашвили гражданства Украины может сдвинуться с места и ускориться после выборов президента 21 апреля

21:51 03.04.2019
ЦИК приняла протоколы уже от 111 окружкомов из 199

ЦИК приняла протоколы уже от 111 окружкомов из 199

21:48 03.04.2019
Результаты выборов президента по округам и участкам в судах пока никто не обжаловал

Результаты выборов президента по округам и участкам в судах пока никто не обжаловал

18:46 03.04.2019
САП приобщил все письменные доказательства к делу по обвинению бывших руководителей ОГХК в причинении ущерба почти на $13 млн

САП приобщил все письменные доказательства к делу по обвинению бывших руководителей ОГХК в причинении ущерба почти на $13 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Во второй тур выборов президента Украины выходят Зеленский (30,24%) и Порошенко (15,95%)

Нардеп Ионова считает, что Порошенко не будет участвовать в дебатах с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко и поставил ряд условий

Пребывание натовских кораблей в Одессе демонстрирует реальную помощь Альянса Украине в обеспечении безопасности судоходства в регионе

С начала вооруженной агрессии РФ на востоке Украины из-за подрывов на минах и взрывоопасных остатках войны пострадало 833 гражданских

ПОСЛЕДНЕЕ

Палата общин Великобритании одобрила законопроект о недопустимости Brexit без сделки с Брюсселем

Суд в Севастополе огласит приговор двум фигурантам дела "украинских диверсантов"

ЦИК приняла протоколы уже от 110 окружкомов из 199, а также из 31 участков за границей

Нардеп Ионова считает, что Порошенко не будет участвовать в дебатах с Зеленским на НСК "Олимпийском"

НСК "Олимпийский" пока не получал заявок на проведение дебатов кандидатов в президенты, но готов их рассмотреть

Порошенко подписал указ о праздновании Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины

Президентом Tetra Pak в Европе и Центральной Азии стал Чарльз Бранд

Двум организаторам псевдореферендума в Донецкой области объявлено подозрение

В британской палате общин отказались проводить голосования по альтернативным вариантам Brexit

ЦИК приняла протоколы уже от 103 окружкомов из 199, а также из 22 участков за границей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА