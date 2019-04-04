За минувшие сутки боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики совершили шетсь обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, без пострадавших, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"3 апреля противник шесть раз нарушил режим прекращения огня, применив четыре раза вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Потерь среди наших защитников нет", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял украинских военнослужащих из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Новотроицкое, из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Лебединского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четырежды обстрелял украинских военнослужащих – дважды из минометов калибров 120 и 82 мм - у села Крымское, из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе н.п. Новолуганское, из стрелкового оружия - вблизи пгт. Станица Луганская.

По информации штаба Операции, два боевика уничтожены и трое ранены. Также обезврежена боевая машина пехоты, принадлежащая незаконным вооруженным формированиям.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - подытожили в штабе.