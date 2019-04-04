События

05:35 04.04.2019

В Харьковской области более 91% озимых в хорошем и удовлетворительном состоянии

2 мин читать

Менее 9% озимых посевов в Харьковской области слабые и изреженные, значительная часть - в хорошем и удовлетворительном состоянии, сообщил директор департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Александр Нездюр.

"Мониторинг состояния посевов озимых зерновых культур, проведенный агрономическими службами районов, показал, что всходы получены на 100% обследованных площадей. Из них в хорошем и удовлетворительном - 91,2% площадей, слабые и изреженные - 8,8%. Гибели и повреждений растений от перезимовки не отмечено. Подкормка озимых зерновых культур проведена уже на 96% к прогнозу", - цитирует А.Нездюра пресс-служба ХОГА.

По его словам, под урожай 2019 года озимые были посеяны на площади 547,9 тыс. га, в том числе озимая пшеница и тритикале - на 534,3 тыс. га, рожь - на 2,4 тыс. га, ячмень - на 11,2 тыс. га, рапс - на 14,6 тыс. га.

А.Нездюр сообщил также, что в этом году сев яровых зерновых и зернобобовых начался 25 марта (на 2 недели раньше, чем в прошлом году) и уже из планируемых 182,8 тыс.га засеяно больше половины (94,8 тыс.га). В частности, яровой ячмень посеяли на площади 70 тыс. га, что составляет 51% к прогнозу, горох – 20 тыс. га (59%), овес – 984 га (21%), яровую пшеницу – на 3,7 тыс. га (53%). Также в области проведены работы по прикрытию влаги (боронованию зяби) на площади 1055,6 тыс. га (89% от запланированного).

По словам А.Нездюра, сельхозпредприятия области в достаточном количестве запаслись минеральными удобрениями (108%),  семенами (116% от потребности) и заканчивают запасаться средствами защиты растений (81% от потребности). Обеспеченность дизельным топливом составляет 95%, бензином - 106%.

Теги: #состояние #посевы #украина #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:40 04.04.2019
Чиновник Госгеокадастра в Луцке задержан на взятке в $20 тыс. США за решение земельного вопроса

Чиновник Госгеокадастра в Луцке задержан на взятке в $20 тыс. США за решение земельного вопроса

00:42 04.04.2019
Порошенко провел голосование в Telegram по дебатам с Зеленским на "Олимпийском"

Порошенко провел голосование в Telegram по дебатам с Зеленским на "Олимпийском"

00:16 04.04.2019
На "Суспильном" готовы провести дебаты на стадионе после урегулирования этого законом

На "Суспильном" готовы провести дебаты на стадионе после урегулирования этого законом

23:26 03.04.2019
Суд по лишению Саакашвили гражданства Украины может сдвинуться с места и ускориться после выборов президента 21 апреля

Суд по лишению Саакашвили гражданства Украины может сдвинуться с места и ускориться после выборов президента 21 апреля

21:51 03.04.2019
ЦИК приняла протоколы уже от 111 окружкомов из 199

ЦИК приняла протоколы уже от 111 окружкомов из 199

21:48 03.04.2019
Результаты выборов президента по округам и участкам в судах пока никто не обжаловал

Результаты выборов президента по округам и участкам в судах пока никто не обжаловал

18:46 03.04.2019
САП приобщил все письменные доказательства к делу по обвинению бывших руководителей ОГХК в причинении ущерба почти на $13 млн

САП приобщил все письменные доказательства к делу по обвинению бывших руководителей ОГХК в причинении ущерба почти на $13 млн

18:43 03.04.2019
В госбюджет Украины направлены 2,8 млн грн, незаконно внесенных на счета кандидатов в президенты

В госбюджет Украины направлены 2,8 млн грн, незаконно внесенных на счета кандидатов в президенты

18:27 03.04.2019
Боевики на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток

Боевики на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток

18:20 03.04.2019
Пребывание натовских кораблей в Одессе демонстрирует реальную помощь Альянса Украине в обеспечении безопасности судоходства в регионе

Пребывание натовских кораблей в Одессе демонстрирует реальную помощь Альянса Украине в обеспечении безопасности судоходства в регионе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардеп Ионова считает, что Порошенко не будет участвовать в дебатах с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко и поставил ряд условий

Пребывание натовских кораблей в Одессе демонстрирует реальную помощь Альянса Украине в обеспечении безопасности судоходства в регионе

С начала вооруженной агрессии РФ на востоке Украины из-за подрывов на минах и взрывоопасных остатках войны пострадало 833 гражданских

Детективы НАБУ проводят обыски в помещении Нацагентства по розыску и управлению активами (АРМА) в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Палата общин Великобритании одобрила законопроект о недопустимости Brexit без сделки с Брюсселем

Суд в Севастополе огласит приговор двум фигурантам дела "украинских диверсантов"

ЦИК приняла протоколы уже от 110 окружкомов из 199, а также из 31 участков за границей

Нардеп Ионова считает, что Порошенко не будет участвовать в дебатах с Зеленским на НСК "Олимпийском"

НСК "Олимпийский" пока не получал заявок на проведение дебатов кандидатов в президенты, но готов их рассмотреть

Порошенко подписал указ о праздновании Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины

Президентом Tetra Pak в Европе и Центральной Азии стал Чарльз Бранд

Двум организаторам псевдореферендума в Донецкой области объявлено подозрение

В британской палате общин отказались проводить голосования по альтернативным вариантам Brexit

ЦИК приняла протоколы уже от 103 окружкомов из 199, а также из 22 участков за границей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА