В Харьковской области более 91% озимых в хорошем и удовлетворительном состоянии

Менее 9% озимых посевов в Харьковской области слабые и изреженные, значительная часть - в хорошем и удовлетворительном состоянии, сообщил директор департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Александр Нездюр.

"Мониторинг состояния посевов озимых зерновых культур, проведенный агрономическими службами районов, показал, что всходы получены на 100% обследованных площадей. Из них в хорошем и удовлетворительном - 91,2% площадей, слабые и изреженные - 8,8%. Гибели и повреждений растений от перезимовки не отмечено. Подкормка озимых зерновых культур проведена уже на 96% к прогнозу", - цитирует А.Нездюра пресс-служба ХОГА.

По его словам, под урожай 2019 года озимые были посеяны на площади 547,9 тыс. га, в том числе озимая пшеница и тритикале - на 534,3 тыс. га, рожь - на 2,4 тыс. га, ячмень - на 11,2 тыс. га, рапс - на 14,6 тыс. га.

А.Нездюр сообщил также, что в этом году сев яровых зерновых и зернобобовых начался 25 марта (на 2 недели раньше, чем в прошлом году) и уже из планируемых 182,8 тыс.га засеяно больше половины (94,8 тыс.га). В частности, яровой ячмень посеяли на площади 70 тыс. га, что составляет 51% к прогнозу, горох – 20 тыс. га (59%), овес – 984 га (21%), яровую пшеницу – на 3,7 тыс. га (53%). Также в области проведены работы по прикрытию влаги (боронованию зяби) на площади 1055,6 тыс. га (89% от запланированного).

По словам А.Нездюра, сельхозпредприятия области в достаточном количестве запаслись минеральными удобрениями (108%), семенами (116% от потребности) и заканчивают запасаться средствами защиты растений (81% от потребности). Обеспеченность дизельным топливом составляет 95%, бензином - 106%.