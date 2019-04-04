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03:36 04.04.2019

Палата общин Великобритании одобрила законопроект о недопустимости Brexit без сделки с Брюсселем

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Члены Палаты общин британского парламента поддержали законопроект, который обязует правительство просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения.

Законопроект, автором которого выступает член Лейбористской партии Иветта Купер, призванный исключить возможность выхода Великобритании из ЕС без сделки с Брюсселем, был принят в третьем чтении с перевесом в один голос. 313 депутатов проголосовали за, 312 против.

Таким образом, вариант выхода Британии из ЕС без сделки больше не будет рассматриваться, и Лондону придется добиваться согласия ЕС на продление процесса Brexit в случае, если сделка так и не будет одобрена в британском парламенте к 12 апреля.

Теги: #brexit #великобритания #голосование
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