Чиновник Госгеокадастра в Луцке задержан на взятке в $20 тыс. США за решение земельного вопроса

В Луцке при получении взятки в размере более полмиллиона гривен правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции, правоохранители установили, что, находясь в должности и.о. начальника управления Держгеокадастра в Волынской области, чиновник требовал от предпринимателя $20 тыс. США неправомерной выгоды (эквивалент в национальной валюте 552 тыс. грн).

"Указанная сумма включала в себя решение следующих вопросов: направление проекта землеустройства на экспертизу и ее дальнейшее согласование должностными лицами Держгеокадастра Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к моменту назначения на новую должность одного из заместителей начальника Держгеокадастра в Сумской области чиновник подписал все необходимые документы для проведения соответствующей экспертизы.

В настоящее время проводятся следственные действия. По результатам их проведения будут решены вопросы по задержанию правонарушителя, сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения.