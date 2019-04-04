События

02:40 04.04.2019

Чиновник Госгеокадастра в Луцке задержан на взятке в $20 тыс. США за решение земельного вопроса

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В Луцке при получении взятки в размере более полмиллиона гривен правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции, правоохранители установили, что, находясь в должности и.о. начальника управления Держгеокадастра в Волынской области, чиновник требовал от предпринимателя $20 тыс. США неправомерной выгоды (эквивалент в национальной валюте 552 тыс. грн).

"Указанная сумма включала в себя решение следующих вопросов: направление проекта землеустройства на экспертизу и ее дальнейшее согласование должностными лицами Держгеокадастра Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к моменту назначения на новую должность одного из заместителей начальника Держгеокадастра в Сумской области чиновник подписал все необходимые документы для проведения соответствующей экспертизы.

В настоящее время проводятся следственные действия. По результатам их проведения будут решены вопросы по задержанию правонарушителя, сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Теги: #взятка #украина #чиновник #луцк
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Интерфакс-Украина
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