Порошенко провел голосование в Telegram по дебатам с Зеленским на "Олимпийском"

Президент Украины Петр Порошенко провел голосование в своем Telegram-канале в ответ на ультиматум кандидата в президенты Владимира Зеленского относительно дебатов на стадионе НСК "Олимпийский".

Закон "О выборах Президента Украины" определяет, что "Теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире. На самом деле вопрос риторический, но как бы поступил ты?", - говорится в сообщении П.Порошенко.

Затем следуют два варианта ответов: "Действовал бы законно" и "Нарушил бы закон".