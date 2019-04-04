На "Суспильном" готовы провести дебаты на стадионе после урегулирования этого законом

Национальная общественная телерадиокомпания Украины имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", но это пока нельзя назвать дебатами, передает "Громадське".

Отмечается, что на "Суспильном" ссылаются на положение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о проведении дебатов от 2014 года. В нем указано, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.

"Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет - то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты", - объяснили в пресс-службе телеканала UA "Суспильне".

Ранее сообщалось, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила кандидатов на пост президента Украины, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах.

31 марта президент Петр Порошенко заявлял, что перед вторым туром президентских выборов обязательно должны пройти предвыборные дебаты кандидатов.

В свою очередь кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявлял, что готов прийти на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Позднее В.Зеленский написал обращение и опубликовал видеоролик, в котором подтвердил готовность прийти на дебаты с П.Порошенко при условии, что они будут проходить на НСК "Олимпийский".

Однако в пресс-службе стадиона сообщили, что Государственному предприятию НСК "Олимпийский" пока не поступало никаких официальных заявок или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины.