События

00:16 04.04.2019

На "Суспильном" готовы провести дебаты на стадионе после урегулирования этого законом

1 мин читать

Национальная общественная телерадиокомпания Украины имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", но это пока нельзя назвать дебатами, передает "Громадське".

Отмечается, что на "Суспильном" ссылаются на положение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о проведении дебатов от 2014 года. В нем указано, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.

"Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет - то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты", - объяснили в пресс-службе телеканала UA "Суспильне".

Ранее сообщалось, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила кандидатов на пост президента Украины, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах.

31 марта президент Петр Порошенко заявлял, что перед вторым туром президентских выборов обязательно должны пройти предвыборные дебаты кандидатов.

В свою очередь кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявлял, что готов прийти на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Позднее В.Зеленский написал обращение и опубликовал видеоролик, в котором подтвердил готовность прийти на дебаты с П.Порошенко при условии, что они будут проходить на НСК "Олимпийский".

Однако в пресс-службе стадиона сообщили, что Государственному предприятию НСК "Олимпийский" пока не поступало никаких официальных заявок или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины.

Теги: #сми #дебаты #общество #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:26 03.04.2019
Суд по лишению Саакашвили гражданства Украины может сдвинуться с места и ускориться после выборов президента 21 апреля

Суд по лишению Саакашвили гражданства Украины может сдвинуться с места и ускориться после выборов президента 21 апреля

21:51 03.04.2019
ЦИК приняла протоколы уже от 111 окружкомов из 199

ЦИК приняла протоколы уже от 111 окружкомов из 199

21:48 03.04.2019
Результаты выборов президента по округам и участкам в судах пока никто не обжаловал

Результаты выборов президента по округам и участкам в судах пока никто не обжаловал

21:24 03.04.2019
Порошенко не будет участвовать в дебатах с Зеленским на НСК "Олимпийском"- Ионова

Порошенко не будет участвовать в дебатах с Зеленским на НСК "Олимпийском"- Ионова

21:03 03.04.2019
Нардеп Ионова считает, что Порошенко не будет участвовать в дебатах с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Нардеп Ионова считает, что Порошенко не будет участвовать в дебатах с Зеленским на НСК "Олимпийском"

20:47 03.04.2019
НСК "Олимпийский" пока не получал заявок на проведение дебатов кандидатов в президенты, но готов их рассмотреть

НСК "Олимпийский" пока не получал заявок на проведение дебатов кандидатов в президенты, но готов их рассмотреть

19:10 03.04.2019
Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко и поставил ряд условий

Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко и поставил ряд условий

19:03 03.04.2019
Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко и поставил ряд условий

Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко и поставил ряд условий

18:46 03.04.2019
САП приобщил все письменные доказательства к делу по обвинению бывших руководителей ОГХК в причинении ущерба почти на $13 млн

САП приобщил все письменные доказательства к делу по обвинению бывших руководителей ОГХК в причинении ущерба почти на $13 млн

18:43 03.04.2019
В госбюджет Украины направлены 2,8 млн грн, незаконно внесенных на счета кандидатов в президенты

В госбюджет Украины направлены 2,8 млн грн, незаконно внесенных на счета кандидатов в президенты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардеп Ионова считает, что Порошенко не будет участвовать в дебатах с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко и поставил ряд условий

Пребывание натовских кораблей в Одессе демонстрирует реальную помощь Альянса Украине в обеспечении безопасности судоходства в регионе

С начала вооруженной агрессии РФ на востоке Украины из-за подрывов на минах и взрывоопасных остатках войны пострадало 833 гражданских

Детективы НАБУ проводят обыски в помещении Нацагентства по розыску и управлению активами (АРМА) в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд в Севастополе огласит приговор двум фигурантам дела "украинских диверсантов"

ЦИК приняла протоколы уже от 110 окружкомов из 199, а также из 31 участков за границей

Порошенко подписал указ о праздновании Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины

Президентом Tetra Pak в Европе и Центральной Азии стал Чарльз Бранд

Двум организаторам псевдореферендума в Донецкой области объявлено подозрение

В британской палате общин отказались проводить голосования по альтернативным вариантам Brexit

ЦИК приняла протоколы уже от 103 окружкомов из 199, а также из 22 участков за границей

В Одесской области проведут испытания двух ракетных систем - Полторак

Еврокомиссия работает над наименее жестким контролем на ирландской границе - член ЕК по таможне

Боевики на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА